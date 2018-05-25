Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İran'dan Avrupa'ya nükleer tehdit!

'dan Avrupa'ya nükleer tehdit!

'ın dini lideri Hamaney, Avrupa'yı İran'dan petrol satın alma sözü vermezse programına tekrar başlamakla tehdit etti.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 15:03
İran'dan Avrupa'ya nükleer tehdit!

'ın dini lideri , Avrupa'yı İran'dan petrol satın almaya söz vermez ve Başkanı Donald Trump'ın İran'ı yaptırımlara tekrar başlatma tehdidine karşı çıkmazsa programına tekrar başlamakla tehdit etti.

Hamaney yaptığı açıklamada, "Eğer Avrupalılar taleplerini yerine getirmekte tereddüt ederse İran nükleer faaliyetlerine devam etme hakkına sahiptir" dedi.

Hamaney, İran'ın artık ABD ile hiçbir ilişkisi olmayacağını söyleyerek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmaları kolayca ihlal eden, anlaşmadan imzasını geri çeken ve anlaşmadan çekilmesini televizyonda tiyatro gösterisiyle ilan eden bir hükümetle artık hiçbir bağı olamaz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'dan Avrupa'ya nükleer tehdit!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN