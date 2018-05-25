İran'dan Avrupa'ya nükleer tehdit!

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Avrupa'yı İran'dan petrol satın almaya söz vermez ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı yaptırımlara tekrar başlatma tehdidine karşı çıkmazsa nükleer silah programına tekrar başlamakla tehdit etti.

Hamaney yaptığı açıklamada, "Eğer Avrupalılar taleplerini yerine getirmekte tereddüt ederse İran nükleer faaliyetlerine devam etme hakkına sahiptir" dedi.

Hamaney, İran'ın artık ABD ile hiçbir ilişkisi olmayacağını söyleyerek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmaları kolayca ihlal eden, anlaşmadan imzasını geri çeken ve anlaşmadan çekilmesini televizyonda tiyatro gösterisiyle ilan eden bir hükümetle artık hiçbir bağı olamaz" ifadelerini kullandı.