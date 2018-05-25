İsrail’den 3900 işgal konutu daha

İsrail
Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde yaklaşık 3 bin 900 yeni konutun inşası için önümüzdeki hafta onay istemeyi planladığını söyledi. Cudea ve Samaria bölgelerinde 30 yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını belirten Liberman, bahsi geçen yerleşim yerlerine başlangıçta 2 bin 500, ilerleyen tarihlerde de bin 400 konut daha inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi. Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında. Duvarla bu iki bölgeyi ayıran İsrail, Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.