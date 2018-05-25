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'te Türkmenlerin su sürüyor

'ın şehrinde larını 12 gündür sürdüren Türkmenler, yolu semtinde pankart açıp slogan atarak lere şaibe karıştırıldığı iddialarını yineledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 09:13
Kerkük'te Türkmenlerin seçim protestosu sürüyor

'ın kentindeki Türkmenler, lere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlattıkları gösterilere 12. gününde devam etti. yolu semtinde toplanan kalabalık, açtıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla Türkmenlerin sandıktaki iradelerini çalmaya kimsenin hakkı olmadığını dile getirdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük il Başkanı Kasım Kazancı, düzenlediği basın toplantısında, Türkmenlerin başlıca talebi gereği "oy pusulaları elle sayılıncaya kadar" gösterilerin süreceğini söyledi.

ŞAİBELİ SEÇİM

Oy pusulalarının elle sayılmasına tek engelin Irak Komiserliği olduğunu belirten Kazancı, bundan dolayı ITC olarak haklarını yargıda arayacaklarını ifade etti.

Türkmeneli Partisi Siyasi Büro Üyesi Ali Müftü de "Türkmenlerin hükümet ve yeni parlamentoda yer alması gerektiğini ve onların iradesi göz önünde bulundurulmadan Bağdat'ta kurulacak herhangi bir hükümetin meşru olmayacağını" vurguladı.

GÖSTERİLER 12 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

Tepkiler üzerine Haydar el-İbadi, ''Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın." açıklamasını yapmıştı ancak Irak yasalarına göre yeniden sayım için Yüksek Seçim Komiserliğinin kararı gerekiyor. Komiserlik ise henüz bu yönde bir karar almadı.

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Kerkük'te Türkmenlerin seçim protestosu sürüyor
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