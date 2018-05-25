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Son dakika:Trump çark etti!

Dün lideriyle görüşmeyeceğini açıklayan ABD Başkanı Trump, şimdi de görüşmenin aynı tarihte aynı yerde olabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 17:04
Son dakika:Trump çark etti!

Birbirinden ilginç hamleleriyle dünya kamuoyunun başını döndüren ABD Başkanı , şimdi de dünkü açıklamasının geçersiz olabileceğini söyledi.

Dün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup yazarak 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılamayacağını ifade eden Trump, bugün de görüşmenin aynı gün, aynı yerde gerçekleştirilebileceğini belirtti:

Ne olacağını göreceğiz. Şu an onlarla konuşuyoruz. 12'sinde bile olabilir... Bunu yapmak istiyoruz."

ABD Başkanı'nın Kuzey Kore liderine yazdığı ve dün Beyaz Saray'ın yayımladığı mektupta; Trump, Kim Jong-un'un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden iptal kararı aldığını belirtmişti.

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Son dakika:Trump çark etti!
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