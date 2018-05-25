Trump-Kim zirvesinin iptal edilmesi!

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Moon, Devlet Başkanlığı ofisinde üst düzey güvenlik yetkilileri ile yaptığı olağanüstü toplantıda, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması, ne terk edilebilecek ne de ertelenebilecek tarihi görevlerdir." dedi.

"GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞKINIM"

Trump ile Kim arasında yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Moon, "Kuzey Kore-ABD zirvesinin, planlandığı gibi 12 Haziran'da yapılmayacak olması çok üzücü ve ben gerçekten çok şaşkınım." ifadesini kullandı.

Moon ayrıca ABD ve Kuzey Kore liderlerine birbirleriyle direkt görüşme çağrısında bulunarak, "Ülkelerin sorunları, liderler arası daha doğrudan ve yakın diyalogla çözüme ulaştıracağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DONALD TRUMP KİM GÖRÜŞMESİNİ NEDEN İPTAL ETTİ?

ABD Başkanı Trump, dün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndererek, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlık"tan dolayı 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmişti.

Kim Jong-un, geçen hafta ABD'nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Trump'ı Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etmişti.

Öte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, bugün, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

