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Türk larını indirmek istediler!

’nin Lefkoşa kentindeki Büyükelçiliği ve Şehitlik Abidesindeki Türkiye ve KKTC larını indirmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Polise teslim edildikten sonra Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan iki kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 23:16 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 23:16
Türk bayraklarını indirmek istediler!

Lefkoşa kentindeki, Büyükelçiliği ve Şehitlik Abidesindeki Türkiye ve larını indirmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

BİRİ İNGİLİZ, DİĞERİ FRANSIZ!

Büyükelçilikteki askerlerin dikkatleri sonucu, bayrakları indiremeden yakalanan 2 kişiden birinin İngiliz diğerinin ise Fransız olduğu ve aşırı alkol etkisi altında oldukları öğrenildi.

Polise teslim edildikten sonra Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan iki kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Polisin olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturması devam ediyor.

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Türk bayraklarını indirmek istediler!
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