Yunan yargısının kararı hukuk dışı

Yunanistan
'da Danıştay'ın 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından firar eden 8 askere, iltica hakkı ve Avrupa ülkelerine serbestçe seyahat etmelerinin yolunu açan kararı tartışılıyor. Bu karar, FETÖ
firarilerine sığınma hakkı tanınmasına itiraz eden Yunan hükümetini de zor durumda bıraktı. 16 Temmuz 2016'da Yunanistan'a firar eden darbeci askerlerin 15-20 gün içinde Türkiye'ye iade edileceğine dair Başbakan Aleksis Çipras
ve diğer hükümet yetkililerinin Ankara'ya verdiği sözler, Yunan Adaletinin Atina hükümeti ile arasındaki "çekişmelere"
takıldı. Yunan hükümetinin 8 firari askerden biri olan Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına yaptığı itirazı reddeden Yunan Danıştayı'nın bu kararı, geri kalan 7 firari asker için de emsal oluşturacağından, bunların topyekün Yunanistan'ı terk etmesine yol açılmış oldu. 1967 UNUTULDU
Danıştay'ın kararından iki gün önce, Atina'nın Faliron sahil semtinde Yunan siyasi tarihi için önem taşıyan bir tören düzenlenmişti. Tören, 1967'de albayların gerçekleştirdiği askeri darbeye karşı direnen Yunan subaylarının anısına yapılıyordu. 1967 askeri darbeye direnen dönemin deniz kuvvetlerine ait subaylar, 3 ayrı savaş gemisiyle İtalya'ya giderek siyasi sığınma talebinde bulunmuşlar; böylece Yunanistan'daki askeri darbeyi protesto etmeyi başarmışlardı. Törende Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos darbeye direnen subaylarla duyduğu gururu dile getirdi. Bu konuşmadan iki gün sonra ise 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan 8 firariye siyasi sığınma hakkı vermekle ödüllendiren Yunan adaletinin etik olmayan bu kararı ile Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin ne denli tezat olduğu görüldü. Yunan darbecilerin her biri müebbet hapse çevrilen ölüm cezasına çarptırılmış ve en sonuncusu 101 yaşında cezaevinde ölmüştü. TÜRKİYE, KARARI ŞİDDETLE KINADI Dışişleri Bakanlığı
, Yunanistan'da Danıştay tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askere iltica hakkı verilmesini şiddetle kınadı. Açıklamada, "Yunanistan'ın darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz. Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz" denildi. ÇİPRAS SÖZÜNÜ TUTAMADI
"Darbeciler
Yunanistan'da hoş karşılanmaz" diyerek 8 firarinin Türkiye'ye iade edileceğini açıklayan Yunan hükümet yetkilileri, Danıştay'ın nihai kararlarına engel olamadı. Yunan Danıştay Başkanı Nikolaos Sakkelariou'nun bu karardan 3 gün önce aniden istifa etmesi, Çipras hükümeti ile Yunan hakimleri arasındaki çekişmeleri gündeme getirdi. Emekli maaşlarının yeniden kısıtlanmasına karar veren Yunan hükmeti ile kısıtlamaları anayasaya aykırı bulan Yunan Danıştayı arasında patlak veren sürtüşmelerin ardında "siyasi anlaşmazlıkların" da yattığına inanılıyor.