1 milyon dolar kefalet elektronik kelepçe

Hollywood'u sarsan cinsel taciz
iddialarının odağında yer alan Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein
, dün sabah New York
'ta polise teslim oldu. Lucia Evans ve ismi açıklanmayan bir başka kadın oyuncunun 2004 ve 2013 yıllarına ilişkin cinsel taciz şikayetleri nedeniyle polis merkezine ifade vermeye giden 66 yaşındaki Weinstein, karakolda yaklaşık bir buçuk saat kaldı. Weinstein ardından kelepçeli bir şekilde mahkemeye götürüldü. New York polisi yaptığı açıklamayla Weinstein'ın "tecavüz, cinsel içerikli suç, cinsel istismar ve iki kadına cinsel içerikli uygunsuz davranışlar" suçlarından ifade verdiğini duyurdu. Mahkeme Weinstein için bir milyon dolar kefalet belirledi. Weinstein dışarıda olduğu sürece elektronik kelepçe
takacak. Weinstein'ın mahkeme çıkışı gülümsemesi dikkat çekti.