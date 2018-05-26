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1 milyon dolar kefalet

Hollywood’taki taciz skandalının en önemli ismi yapımcı , bir milyon dolar kefalet ve takılarak serbest bırakıldı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018
1 milyon dolar kefalet elektronik kelepçe
Hollywood'u sarsan iddialarının odağında yer alan Amerikalı yapımcı Harvey , dün sabah 'ta polise teslim oldu. Lucia Evans ve ismi açıklanmayan bir başka kadın oyuncunun 2004 ve 2013 yıllarına ilişkin cinsel taciz şikayetleri nedeniyle polis merkezine ifade vermeye giden 66 yaşındaki Weinstein, karakolda yaklaşık bir buçuk saat kaldı. Weinstein ardından kelepçeli bir şekilde mahkemeye götürüldü. New York polisi yaptığı açıklamayla Weinstein'ın "tecavüz, cinsel içerikli suç, cinsel istismar ve iki kadına cinsel içerikli uygunsuz davranışlar" suçlarından ifade verdiğini duyurdu. Mahkeme Weinstein için bir milyon dolar kefalet belirledi. Weinstein dışarıda olduğu sürece takacak. Weinstein'ın mahkeme çıkışı gülümsemesi dikkat çekti.
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1 milyon dolar kefalet elektronik kelepçe
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