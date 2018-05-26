22 saat oruç tutanlar anlattı

Ramazan ayının başlamasıyla gözler bir kez daha en uzun süre orucun tutulduğu ülkelere çevrildi. BBC ekibi dünya üzerinde oruç ibadetinin en uzun sürdüğü ülke olan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Müslümanları haberleştirdi. Yaklaşık bin Müslüman'ın yaşadığı İzlanda'da Müslümanlar da ilk gün 19 saat 11 dakika ile oruç tutmaya başladı. Ancak Kuzey Kutbu'na yakın bu ülkelerde şimdilerde gündüzler hızla uzuyor. Dolayısıyla oruç saati de 22 saate uzamaya başladı.
Güneşin 23.00'te battığı ve sabah 04.00'te yeniden doğduğu Reykjavik'te yaşayan Müslümanlar'ın "22 saate yakın oruç tutuyoruz, ama Elhamdulillah hiç zorlanmıyoruz. Bu bizim inancımız, bizi motive eden de zaten inanç. Bu inanç sayesinde de çok kolay oluyor" sözleri BBC'nin haberine yansıdı. İsveç
ve Norveç'te de oruç süreleri bir hayli uzun. İsveç'in kuzeyindeki Kiruna kentinde yaşayan Müslümanlar, bu yıl ramazan boyunca yaklaşık 20-22 saat oruç tutacak. Norveç'in Tromso kentindeki Müslümanlar da son gün 21 saat 59 dakika oruç tutacak.