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'dan Mukteda Es-Sadr'a tebrik

Cumhurbaşkanı , ’taki genel seçimlerde en yüksek oyu alan "Sairun" İttifakı’nın lideri Mukteda es-Sadr’ı telefonla arayarak tebrik etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 23:37 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 01:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mukteda Es-Sadr'a tebrik

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde , 'ta DEAŞ'ın mağlup edilmesinin ardından 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonuçlarının tüm Iraklılar için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın birlik ve beraberliğine büyük önem verdiğini belirttiği telefon görüşmesinde, Irak'ta seçimleri müteakiben hükümetin kurulmasında da Mukteda es-Sadr'a başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı Türkmenlerin Kerkük'teki seçimlerde bazı usulsüzlüklerin meydana geldiğini ve bunun da kendilerini mağdur ettiğinden bahsettiklerine değinerek, Mukteda es-Sadr'dan söz konusu usulsüzlüklerin tespiti ve düzeltilmesi için gerekli desteği vermesini istedi.

Mukteda es Sadr da, Irak'ta Türkmenler dahil tüm kesimlerin haklarının korunacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve "Sairun" İttifakı'nın lideri Mukteda Es-Sadr, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Irak arasındaki ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mukteda Es-Sadr'a tebrik
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