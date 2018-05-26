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'de Türk bayrağını indirmeye çalışanlara tutuklama

Yavru vatan 'ta iki kişi Türk bayrağını gönderden indirmeye yönelik eylem gerçekleştirdi. Hemen olaya müdahale eden polisler, eylemcileri gözaltına aldı.

AA DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 12:37
KKTC'de Türk bayrağını indirmeye çalışanlara tutuklama

'de Türkiye Büyükelçiliğinin karşında bulunan şehitler anıtındaki Türk bayraklarını indirme girişiminde bulunan 2 provokatör şüpheli tutuklandı.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI

Olay Lefkoşa'da bulunan Türkiye Büyükelçiliğinin karşındaki şehitler anıtında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan İngiliz Ross Alan Stevens ve Fransız Marc Leon Edward Chamıchian, elçiliğin karşısındaki bayrakları indirmek için direğe tırmandı. Bu sırada elçilikte görev yapan askerler olay yerine giderek bayrağı indirmeye çalışan şüphelilere müdahale etti.

TUTUKLANDILAR

Olay yerine gelen polis 2 şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin KKTC'de turist olarak bulundukları öğrenildi. Geçmişte de KKTC'de birçok kez bayrak indirme eylemlerine girişilmiş, provakasyonlara gelinmeden saldırılar önlenmişti.

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KKTC'de Türk bayrağını indirmeye çalışanlara tutuklama
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