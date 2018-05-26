KKTC'de Türk bayrağını indirmeye çalışanlara tutuklama

KKTC'de Türkiye Büyükelçiliğinin karşında bulunan şehitler anıtındaki Türk bayraklarını indirme girişiminde bulunan 2 provokatör şüpheli tutuklandı.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI

Olay Lefkoşa'da bulunan Türkiye Büyükelçiliğinin karşındaki şehitler anıtında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan İngiliz Ross Alan Stevens ve Fransız Marc Leon Edward Chamıchian, elçiliğin karşısındaki bayrakları indirmek için direğe tırmandı. Bu sırada elçilikte görev yapan askerler olay yerine giderek bayrağı indirmeye çalışan şüphelilere müdahale etti.

TUTUKLANDILAR

Olay yerine gelen polis 2 şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin KKTC'de turist olarak bulundukları öğrenildi. Geçmişte de KKTC'de birçok kez bayrak indirme eylemlerine girişilmiş, provakasyonlara gelinmeden saldırılar önlenmişti.