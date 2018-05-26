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Rusya ve Batı arasında uçak krizi büyüyor

Giriş Tarihi: 26.5.2018
Rusya ve Batı arasında uçak krizi büyüyor
Kremlın, 2014'te Ukrayna'da düşen yolcu uçağını vuran füzenin "Rus ordusuna ait olduğunu" iddia eden soruşturmasını reddetti. Rusya Savunma Bakanlığı füzenin Ukrayna ordusuna ait olduğunu öne sürdü. Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Rusya'ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı da MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde Rusya'ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısı yaptı. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada,"Rusya'nın MH17'yi vurduğunu kabul etmesinin zamanıdır ve yanlış bilgi kampanyasını sona erdirmelidir" dedi. Amsterdam'dan kalkan uçakla ilgili ilk soruşturmayı yapan Hollanda'nın Başbakanı ise, konuyla ilgili olarak "Rusya'nın Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) yaptığı araştırmanın sonuçlarını ciddiye alması çağrısında bulunuyoruz. Ekibin sunumundan bir tek sonuç ortaya çıkıyor; Rusya sorumludur" dedi.
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Rusya ve Batı arasında uçak krizi büyüyor
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