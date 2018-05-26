Şaka değil gerçek

Kimyasal silahlar kullanarak sivilleri katleden ve uluslararası hukuk tarafından şiddetle yasaklanan varil bombası ve vakum bombası gibi silahlarla ölüm yağdıran Beşar Esad
rejimi, Birleşmiş Milletler'de kimyasal ve nükleer silahsızlanma için faaliyet gösteren panelin dönem başkanı oldu. Yüzbinlerce kişinin kanını döken, milyonlarca kişiyi evlerinden eden Şam
rejimi 24 Haziran tarihine kadar, bir ay süreyle Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi'nin başkanı olacak. Kimi yorumcular tarafından 'kaderin cilvesi', kimileri tarafından ise Birleşmiş Milletler'in etkisiz duruşunun bir örneği olarak yorumlanan olayın arkasındaki sebep alfabetik sıralama olarak gösterildi. Kurallara göre İsveç'in (Suisse) ardından Suriye
(Syrie) bir aylığına dönem başkanlığı yapacakken, Şam rejiminin bu göreve gelmesine hiçbir engel konulmadı.
KABUL EDİLEMEZ KARAR
Birleşmiş Milletler'de etkin görev alan insan hakları savunucu Hillel Neuer, duruma en sert tepki gösteren isimlerin başında geldi ve nisan ayında rejim tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırı
nın ardından "Suriye daha geçen ay kimyasal silahla ölümcül bir katliam gerçekleştirirken önümüzdeki ay Birleşmiş Milletler'in kimyasal silah üretimini ve kullanımını engelleme görevini yürüten panelinin başına geçecek. Beşar Esad rejimini, kimyasal ve nükleer silahsızlanma örgütünün başına geçirmek, kadın sığınağının başına bir tecavüzcüyü geçirmekle aynı şey. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
REJIM KIMYASALLARLA BINLERCE KIŞIYI ÖLDÜRDÜ
Esad rejimi, 2011'den bu yana birçok kez kimyasal silaha başvurdu. Son olarak Duma'da 7 Nisan'daki kimyasal saldırıda 70'den fazla kişi ölmüştü.