Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Sınırda genç kadını vurdular!

Sınırda genç kadını vurdular!

ABD'ye girmeye çalışan sınır polisi tarafından öldürüldü, polisi henüz olayla ilgili bir özür dilemiş değil. Bölgede oturan bir kadın tarafından kaydedilen video görüntüleri, dünyada manşet oldu. basını, polisin herhangi bir özür dilemediğini bildiriyor.

Giriş Tarihi: 26.5.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 15:30
Sınırda genç kadını vurdular!

Yer ABD-Meksika sınırı. Rio Bravo'daki sınır devriyeleri, Guatemalalı 20 yaşındaki göçmen Claudia Patricia Gomez Gonzalez'i vurarak öldürdü. Olay sırasında Gonzalez'in yanında üç göçmen daha vardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sınırda genç kadını vurdular!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN