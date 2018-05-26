Sınırda genç kadını vurdular!

ABD'ye girmeye çalışan Guatemalalı Claudia Gonzalez sınır polisi tarafından öldürüldü, Teksas polisi henüz olayla ilgili bir özür dilemiş değil. Bölgede oturan bir kadın tarafından kaydedilen video görüntüleri, dünyada manşet oldu. Amerikan basını, polisin herhangi bir özür dilemediğini bildiriyor.
Giriş Tarihi: 26.5.2018 15:23Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 15:30
Yer ABD-Meksika sınırı. Teksas Rio Bravo'daki Amerikan sınır devriyeleri, Guatemalalı 20 yaşındaki göçmen Claudia Patricia Gomez Gonzalez'i vurarak öldürdü. Olay sırasında Gonzalez'in yanında üç göçmen daha vardı.