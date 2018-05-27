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'nın çifte standardına Alman Başbakandan sert tepki

'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV ) Başbakanı Armin Laschet, Dışişleri Bakanı Mevlüt ’nun Solingen anma töreninde konuşma yapmasına izin verilmemesinin utanç verici olduğunu söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu ise, Almanya’nın çifte standartlı tutumunu eleştirerek “’yi tehdit eden her türlü unsur, Almanya’da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli“ ifadelerini kullandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 06:10
Almanya'nın çifte standardına Alman Başbakandan sert tepki

'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV ) Başbakanı Armin Laschet, 29 Mayısta Gerçekleşecek Solingen anma töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt 'nun konuşma yapmasına izin verilmemesinin utanç verici olduğunu söyledi.

ALMAN GAZETESİNE YAZDI

Laschet, bir Alman gazetesinde kaleme aldığı makalede, Çavuşoğlu'nun ölenlerin yakınları tarafından davet edildiğini hatırlatarak, Düsseldorf'daki eyalet meclisinde konuşmasına izin verilmemesini utanç verici olarak yorumladı.

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 29 Mayıs'ta Solingen'de düzenlenecek anma etkinliğine kapsamında Eyalet Meclisine konuşma yapmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

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Meclis gerekçe olarak ise, 'nin 24 Haziran'da gerçekleştireceği erken ler sebebi ile Çavuşoğlu'nun konuşmasında seçim propagandası yapabileceği ihtimalini göstermişti.

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Almanya'nın çifte standardına Alman Başbakandan sert tepki
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