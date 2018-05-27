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Ay'da yürüyen astronot hayatını kaybetti

1969 yılında Apollo 12'yle Ay'a giden ve Ay'da yürüyen 4. insan olan 'li astronot 86 yaşında hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 27.5.2018 11:24
Ay'da yürüyen astronot Alan Bean hayatını kaybetti

'nin 1969 yılındaki Apollo 12 misyonunda görev yapan ve Ay'da yürüyen 4. insan olan ABD'li astronot hayatını kaybetti.

ABD ve Havacılık Dairesinden () yapılan açıklamada, Charles Conrad ile yüzey deneyleri yaparak, Dünya'ya getirmek üzere 34 kilo kaya ve toprak toplayarak Ay'da 31 saat geçiren Bean'in, Houston'da 86 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

NASA'dan 1981 yılında emekli olan Bean, yaşamının geri kalan kısmında yaptığı resimlerde Ay'a inişin sanatsal izlenimlerini yansıtmıştı.

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Ay'da yürüyen astronot Alan Bean hayatını kaybetti
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