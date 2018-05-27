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’da Türkçe İsyan: Şehitler ölmez vatan bölünmez

Giriş Tarihi: 27.5.2018
İran’da Türkçe İsyan: Şehitler ölmez vatan bölünmez
'da yoğunlukla Türklerin yaşadığı bölgede terör örgütü / tarafından öldürüldüğü öne sürülen polisin cenaze töreninde Türkçe "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla terör örgütü telin edildi. Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt'te silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Hamid Muhammedi (19), Tebriz'de binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle defnedildi. Araznews adlı haber sitesi ise Muhammedi'nin terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini yazdı.
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İran’da Türkçe İsyan: Şehitler ölmez vatan bölünmez
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