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'den li mahkumlara "" yasağı

yönetiminin, " üyesi" li mahkumların 2018 maçlarını izlemesini yasakladığı bildirildi. İsrail'in bu skandal kararı tepkilere neden oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 00:34 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 00:40
İsrail'den Filistinli mahkumlara Dünya Kupası yasağı
basınında yer alan habere göre, hapishanelerdeki üyesi mahkumların gelecek ay 'da düzenlenecek maçlarını izlemeleri yasaklandı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, yaptığı açıklamada, Hamas'ın 'de 2 İsrailli askerin cenazesini elinde tuttuğunu belirterek, böylesi bir süreçte İsrail hapishanelerindeki tutuklu Hamas üyelerinin Dünya Kupası maçlarını izlemelerine izin vermeye niyetli olmadıklarını dile getirdi.

"Terör gruplarına üye" mahkumlara karşı sert uygulamaları devam ettireceklerini belirten Erdan, alınan kararı savundu.

resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
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İsrail'den Filistinli mahkumlara "Dünya Kupası" yasağı
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