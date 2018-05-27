Katar'da boykot başladı! O ürünler raftan kaldırılıyor

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'dan gelen tüm ürünlerin raflardan kaldırılması talimatı verildi. Açıklamada, bakanlık tarafından ürünleri kontrol etmek üzere satış noktalarına müfettişler gönderileceği belirtildi. Hükumet ayrıca

Suudi Arabistan süt ürünleri gibi ürünlerin Katar'a üçüncü bir ülke aracılığıyla girmesini de durduracak. Katar hükumeti İletişim Ofisi (GCO) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, uygulamayla "tüketicilerin güvenliğinin korunmaya" çalışıldığı ifade edildi.

TİCARİ BOYKOT UYGULAMAYA BAŞLADI

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran'da Katar'ı terörist grupları finanse etmek ve İran'la yakın ilişki kurmakla suçlayarak tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Daha sonra körfez ülkeleri suçlamaları reddeden Katar'a ticari boykot uygulamaya başladı.