Paris Hilton’dan Türkiye mesajı

Antalya
'da
7-12 Haziran'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show
'un yıldızı Paris Hilton
, 10 Haziran
'daki defileye baş manken olarak çıkacak. Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends'ta kurulacak podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, önceki gün sosyal medya hesaplarından Türkçe, "Merhaba Türkiye
" diye başlayan bir mesaj paylaştı. Özel tasarım bir görselle paylaştığı mesajına İngilizce devam eden Hilton, şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Türkiye, 10 Haziran'da Land of Legends ve Dosso Dossi Fashion Show'un muhteşem şovunda görüşmek üzere, hepinizi seviyorum." Instagram
hesabında yaklaşık 8 milyon 700 bin, Facebook hesabında ise 7 milyon 500 bin takipçisi bulunan Hilton'un mesajı, yoğun ilgi gördü, binlerce beğeni aldı.