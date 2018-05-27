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Sanatçılarımızdan Louvre çıkarması

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018
Sanatçılarımızdan Louvre çıkarması
Türk sanatçılar, 'nın başkenti 'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen Uluslarası Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergi açtı. ların eserlerini Fransa'da sergilemek amacıyla 2015'te kurulan Türk Sanatçılar Derneği'nin (ACT) Başkanı , "Amacımız kültürümüzü ve sanatçılarımızı tanıtmak. Bir nevi imajımızı tazelemek, bizi tanımalarını sağlamak" dedi. Bu tür fuarlarda yabancıların Türkleri ve Türk sanatçıların eserlerine olan meraklarını gözlemleme fırsatı olduğunu belirten Nazan Aktan, "Ülkemizi temsil etmeye gayret ediyorum" dedi.
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Sanatçılarımızdan Louvre çıkarması
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