Sanatçılarımızdan Louvre çıkarması

Türk
sanatçılar, Fransa
'nın başkenti Paris
'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen Uluslarası Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergi açtı. Türk sanatçı
ların eserlerini Fransa'da sergilemek amacıyla 2015'te kurulan Türk Sanatçılar Derneği'nin (ACT) Başkanı Nazan Aktan
, "Amacımız kültürümüzü ve sanatçılarımızı tanıtmak. Bir nevi imajımızı tazelemek, bizi tanımalarını sağlamak" dedi. Bu tür fuarlarda yabancıların Türkleri ve Türk sanatçıların eserlerine olan meraklarını gözlemleme fırsatı olduğunu belirten Nazan Aktan, "Ülkemizi temsil etmeye gayret ediyorum" dedi.