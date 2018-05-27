Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Türkiye'den Almanya'ya miting tepkisi!

Son dakika: Türkiye'den 'ya miting tepkisi!

Son dakika: 'ndan 'ya tepki, "Almanya'nın iki yüzlü yaklaşımını kınıyoruz"

Giriş Tarihi: 26.5.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 06:19
Son dakika: Türkiye'den Almanya'ya miting tepkisi!

'nın 'ye miting izni vermesine 'ndan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada;

"Almanya üçüncü ülke siyasetçilerinin Almanya'daki seçmenleriyle buluşmasını yasaklayan bir karar almıştı. Demokrasiyle bağdaşmayan bu düzenlemeyle mutabık olmadığımız, bununla birlikte, Hükümet yetkililerimizce bu düzenleme hilafına adım atılmayacağı, ancak, getirilen yasağın tüm siyasi partiler için ayrım gözetilmeden uygulanmasını beklediğimiz Alman makamlarına bildirilmişti.

Ülkemizden bir siyasi partinin Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde Alman makamlarına bu husus hatırlatılmış ve gerekli uyarılarda bulunulmuştu. Bütün bunlara rağmen bugün Almanya'nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. Terör örgütü PKK'nın sembolleri ve Almanya'daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen söz konusu mitinge izin verilmesi, çifte standartın en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erzurum'da muhteşem karşılama, mitingde muhteşem coşku

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye'den Almanya'ya miting tepkisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN