Filistin
'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, SABAH'a gündemi değerlendirdi. Büyükelçi Mustafa
şöyle konuştu:
TÜRKİYE YANIMIZDA:
Filistin halkı ıstırap içerisinde. Hem İsrail
hem de ABD
tarafıyla sıkıntılar yaşıyoruz. Ne yazık ki ABD, İsrail'e kucak açıyor. Biz her zaman İsrail'in yaptığı zulümlere ve ABD'nin davranışlarına karşı olduğumuzu söyleyeceğiz. Filistin halkı işgale karşı meşru haklarını savunmaktan asla vazgeçmeyecek. Filistin için Müslüman ülkeler arasında en önde gelen tepkiyi Türkiye
veriyor. Türkiye, İslam dünyasında örnek bir ülke olarak Filistin konusunda kararlı bir duruş sergiliyor. Türkiye'nin öncülüğünde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu kararları destekliyoruz. Türk halkı Filistin'in yanında biz de her zaman Türk halkının yanındayız. Türkiye, Kudüs
'ün İslami kimliğini muhafaza ediyor.
BÖLGE TAMAMEN İSTİKRARSIZLAŞIR:
Birleşmiş Milletlerin Filistin davasının çözümüne yönelik iki devletli bir çözüm önerisi var ancak İsrail buna yanaşmıyor. Bu şekilde devam ederse bölge tamamen istikrarsızlaşır. Filistin davasının çözülmesi dünyadaki siyasi istikrara da katkı sağlayacaktır. Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararlar çerçevesinde barışçıl politikaların uygulanması gerekiyor. Ancak bu şekilde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin'in ortaya konmasıyla sorunlar çözülebilir.