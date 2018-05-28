AB ülkelerinden plastik ürünlere yasak hazırlığı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, denizlerdeki atıklarla mücadele için en sık karşılaşılan tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni kurallar getirilmesini teklif etti.

AB Komisyonu, sahillerde ve denizlerinde en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, uygun fiyatlı alternatiflerin bulunduğu tek kullanımlık plastik ürünler piyasalardan yasaklanacak.

Plastik kulak pamukları, çatal bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar ve balon çubukları sadece sürdürülebilir malzemelerden üretilebilecek. Plastik içecek kapları sadece kapaklı biçimde satılabilecek.

AB üyesi ülkeler plastik gıda kapları ve içecek kaplarının kullanımını ulusal hedefler belirleyerek ve alternatif ürünler sağlayarak azaltacak. Tek kullanımlık plastik ürünler ücretsiz dağıtılamayacak.

Plastikten yapılan gıda kapları, paket, ambalaj, bardak, ıslak mendil, balon, poşet ve sigara filtrelerini üretenler ürünlerinin atık ve temizlik maliyetlerini karşılamaya yardımcı olacak.

Bu sektörlere daha az kirletici ürün alternatifleri geliştirmeleri için teşvikler verilecek.

AB üyesi ülkeler, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin 90'ını depozito gibi çeşitli sistemlerle toplamak zorunda olacak.

Hijyenik ped, ıslak mendik ve balon gibi ürünlerde ne şekilde atılmaları gerektiği ve çevreye olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme bulunması gerekecek.

Üye ülkeler, plastiklerin tekrar kullanımı ve atık yönetimi hakkında tüketicileri bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapacak.

Plastik balıkçılık malzemesi üretenler, atıklarının toplanması, taşınması ve işlenmesi maliyetlerini karşılayacak.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek.