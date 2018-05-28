ABD'den bir heyet zirve hazırlıkları için Kuzey Kore'ye gitti!

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta katılmaktan vazgeçtiği ancak fikir değiştirerek tekrar yapılabileceğini belirttiği Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmeye hazırlık amacıyla ABD'den bir heyetin Kuzey Kore'ye gittiğini belirtti. Trump, dün akşam Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD'li heyetin görüşmeler için Kuzey Kore'ye gittiğini belirterek, "ABD'den heyetimiz Kim Jong Un aramızda yapılacak zirveye hazırlık yapmak için Kuzey Kore'ye ulaştı" dedi.

ZİRVE 12 HAZİRAN'DA...

ABD ile Kuzey Kore arasında ilk defa yapılacak olan görüşmelerin akıbeti hakkında çelişkili açıklamalar gelmiş olsa da gelişmeler 12 Haziran'da planlanan zirvenin eninde sonunda yapılması için çaba gösterildiğine işaret ediyor.

"GERÇEKLEŞECEK"

Trump diğer bir mesajında, "Kuzey Kore'nin harika bir potansiyeli olduğunu, bir gün büyük bir ekonomik ve finansal güç olacağını düşünüyorum. Kim Jong Un da bu konuda benimle aynı fikirde. Gerçekleşecek!" dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da, başka bir ön hazırlık heyetinin de zirvenin yapılacağı Singapur'a doğru dün yola çıktığını ifade etti. İlk nükleer denemesini 2006 yılında yapan Kuzey Kore, bu ve uzun menzilli füze programı nedeniyle uzun yıllardır ekonomik yaptırım altında.

ABD ana karasını vuracak menzilde füze geliştirmeye çalışan Kuzey Kore, Washington'un güvenlik gündeminde baş sıralarda yer alıyor.