Irak Meclisi yurt dışı seçim sonuçlarını iptal etti

Irak Temsilciler Meclisi, 165 milletvekilinin hazır bulunduğu oturumda 12 Mayıs'ta Irak'ta gerçekleşen genel seçimlerin yurt dışı oylamalarının sonuçlarını iptal etme kararı aldı.

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bir türlü toplanamayan Irak Temsilciler Meclisi, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi başkanlığında toplandı.

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Seçim sonuçlarını ve bazı tarafların itirazlarını değerlendirmek için toplanan meclisin yurt dışı seçim sonuçlarının iptal edilmesi ve seçim sonuçlarının yüzde 10'unun elle sayılmasını onayladığı bildirildi.

Irak'ta seçimlerin ardından çok sayıda siyasi parti ve taraf, seçimlerin şaibeli geçtiğini iddia ederek Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komisyonunu suçlamıştı.