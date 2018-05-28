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'dan " konusunu görüşmeye başladık" açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmaya taraf olan Avrupa ülkeleriyle krizini görüştüklerini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 16:04
İran'dan Yemen konusunu görüşmeye başladık açıklaması

lı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre Arakçi, İran'ın nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkeleri olan İngiltere, Fransa ve Almanya ile krizini görüştüğünü söyledi.

Görüşmelerde "İran'ın balistik füzelerinin gündeme getirildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Arakçi, "Biz Fransa, İngiltere, Alman ve İtalya ile sadece Yemen konusunu görüşmeye başladık." dedi.

Yemen konusunun nükleer anlaşmadan farklı bir platformda görüşüldüğünü öne süren Arakçi, "Yemen halkının kötü olan durumunu konuşuyoruz. Bunun dışında bir müzakeremiz söz konusu değildir. Füzeler konusu bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

İran'ın İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ile gerçekleştirdiği Yemen konusundaki görüşmelerine haziran ayında Brüksel'de devam etmesi bekleniyor.

İran'ın Suriye, Irak ve Lübnan'da doğrudan veya dolaylı askeri müdahalesinin yanı sıra Yemen'deki Husilere destek vermesi nükleer anlaşmaya taraf ülkelerce eleştiriliyor.

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İran'dan "Yemen konusunu görüşmeye başladık" açıklaması
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