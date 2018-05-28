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li akademisyenden ekonomisine 'Yahudi lobisi' tehdidi

li akademisyen ve analist Cohen, Yahudi lobisini işaret ederek dolar/TL paritesinde yaşanan dalgalanmayla ilgili 'ye ekonomik tehdit savurdu. Cohen, yaptığı değerlendirmede "Dünya servetinin yarısı sadece Yahudi bir aileye ait ve bu ailenin İsrail'in en büyük destekçisi olduğunu bilmiyor musun? Peki ya diğer Yahudi zenginlere ne dersin?" skandal ifadelere imza attı.

Giriş Tarihi: 28.5.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 15:02
İsrailli akademisyenden Türkiye ekonomisine 'Yahudi lobisi' tehdidi

li akademisyen ve analist Edy Cohen, dolar/TL paritesinde yaşanan dalgalanmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yahudi lobisine işaret ederek 'ye ekonomik tehditler savurdu.

Bar-Ilan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Begin-Sadat Strateji Araştırmaları Merkezi analisti Cohen, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Arapça "Türk Lirasına Yardım Edin" başlığıyla açılan hashtagle yaptığı değerlendirmede, 'ı hedef alarak, "Ey Hüsran Erdoğan!" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in ülkesine dönmek için gittiği havalimanında hakarete uğradığını ileri süren Cohen, "Türk lirası Türkiye tarihinde en düşük seviyesine indi." dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YAHUDİ LOBİSİYLE TEHDİT ETTİ

Aynı zamanda İsrail hükümetine danışmanlık yapan Cohen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı küstah açıklamada, "Dünya servetinin yarısı sadece Yahudi bir aileye ait ve bu ailenin İsrail'in en büyük destekçisi olduğunu bilmiyor musun? Peki ya diğer Yahudi zenginlere ne dersin?" ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisini Yahudi lobisiyle tehdit eden Cohen, paylaşımında Türk lirasındaki dalgalanmaya işaret ederek, "Gelen daha kötü!" ifadesine yer verdi.

Cohen'in Twitter'daki yorumuna , Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan takipçiler destek verirken, başta Katar olmak üzere diğer Arap ülkelerinden takipçiler tepki gösterdi.

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İsrailli akademisyenden Türkiye ekonomisine 'Yahudi lobisi' tehdidi
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