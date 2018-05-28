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Kremlin'den 'ya çok sert tepki

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nun sınırında genişlemesinin güvenlik ve istikrara katkıda bulunmayacağını savundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 23:40
Kremlin'den NATO'ya çok sert tepki

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya'da üssünün kurulması iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Böyle bir kararı her egemen devletin alabileceğini hatırlatan Peskov, "Fakat kıtadaki genel güvenlik atmosferinin sonuçları elbette ortadadır." ifadelerini kullandı.

'nun sınırlarında kademeli olarak alt yapısını genişletmesinin güvenlik ve istikrara katkı sağlamayacağını belirten Peskov, "Tam tersine bu yayılmacı eylem Rus tarafından karşı eyleme yol açar." dedi.

Polonya gelecek ay 'de düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi, Washington'a Polonya'da kalıcı askeri üs kurması için 1,5-2 milyar dolar teklif ettiği belirtilmişti.

Polonya, mart ayında patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

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Kremlin'den NATO'ya çok sert tepki
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