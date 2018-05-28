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'ın yeni geçici Başbakanı Nasırul Mülk oldu

Son dakika haberi... 'da eski Başkanı Nasırul Mülk, ülkeyi e götürecek hükümetin Başbakanı olarak atandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 13:39 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 13:42
Pakistan'ın yeni geçici Başbakanı Nasırul Mülk oldu

Başbakan Şahid Hakan Abbasi, düzenlediği basın toplantısında, muhalefetteki Halk Partisi lideri Hurşid Şah ile birçok isim üzerinde çalıştıklarını ve Mülk üzerinde uzlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Şah da basın toplantısında, "Demokratik yollarla seçilen hükümetin 5 yıllık görev süresini doldurarak e gidiyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Geçici başbakanın da ülkeyi özgür ve adil bir seçime götürmesini ümit ediyoruz. Nasırul Mülk, geçmişi temiz bir kişidir." dedi.

25 Temmuz'da seçim yapılacak Pakistan'da mevcut hükümetin görevi 31 Mayıs'ta sona erecek, geçici başbakan ile hükümeti 1 Haziran'da görevi devralacak.

Hükümet ile muhalefet arasında 6 hafta süren görüşmelerde geçici başbakan olarak, eski başkanlarından Tassaduk Hüseyin Jillani, eski Merkez Bankası Başkanı Şamşad Ahtar, eski Kriket Federasyonu Başkanı Zaka Eşref ve eski Washington Büyükelçisi Celil Abbas Jilani'nin isimleri geçmişti.

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Pakistan'ın yeni geçici Başbakanı Nasırul Mülk oldu
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