Trump'a madalya hazırlayan Afgan'a bombalı saldırı

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şahpur Ahmadzey, militanların Gul Nabi'nin aracına yerleştirdikleri bombayı Pul Alam bölgesinde uzaktan kumandayla patlattığını belirtti.
Ahmadzey, Gul Nabi'nin saldırıda yaşamını yitirdiğini söyledi.
Gul Nabi, köy halkından topladığı paralarla Pakistan'a karşı sergilediği katı tutum için Trump'a madalya hazırlamıştı. Nabi, üstüne Farsça "Cesaret" yazılan madalyayı Trump'a gönderilmek üzere ABD'nin Kabil Büyükelçiliğine teslim etmişti.
Trump, Pakistan'ı teröre destek vermekle suçlamış, Pakistanlı yetkililer ise Trump'ın açıklamalarını reddetmişti.