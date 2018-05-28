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'a madalya hazırlayan Afgan'a bombalı saldırı

Afganistan'ın Logar vilayetinde 5 ay önce Başkanı Donald 'a ''Cesaret Madalyası'' hazırlayan Gul Nabi'nin Taliban tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.5.2018 15:01
Trump'a madalya hazırlayan Afgan'a bombalı saldırı

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şahpur Ahmadzey, militanların Gul Nabi'nin aracına yerleştirdikleri bombayı Pul Alam bölgesinde uzaktan kumandayla patlattığını belirtti.

Ahmadzey, Gul Nabi'nin saldırıda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Gul Nabi, köy halkından topladığı paralarla 'a karşı sergilediği katı tutum için 'a madalya hazırlamıştı. Nabi, üstüne Farsça "Cesaret" yazılan madalyayı Trump'a gönderilmek üzere 'nin Kabil Büyükelçiliğine teslim etmişti.

Trump, Pakistan'ı teröre destek vermekle suçlamış, Pakistanlı yetkililer ise Trump'ın açıklamalarını reddetmişti.

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Trump'a madalya hazırlayan Afgan'a bombalı saldırı
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