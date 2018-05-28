Yunan şarkıcının Türk kadınlarını aşağılayan şarkısına tepki yağıyor

Türkiye Yunanistan çekişmesi hala devam ederken, ateşe körükle gitmeye devam edenler boş durmuyorlar. Onlardan biri de tüm dünyanın tepkisini çeken Tus isimli şarkıcı. Rap müzik yapan Yunan şarkıcı Tus, Türk kadınlarına karşı yazdığı nefret dolu aşağılayıcı sözler sebebiyle, Türkiye'de ve dünyada tepki uyandırdı. Şarkısının sözleri ve klibi hiç yenir yutulur cinsten değil.

Şarkının sözlerindeki ırkçı, cinsiyetçi ve militarist ifadeler duyanları şoke ediyor. Şarkı Osmanlı Devleti'ne, Müslümanlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik rezalet sözler içeriyor.

KLİP DE ŞARKI SÖZLERİ KADAR REZALET!

Klip köhne bir binada mülteci olarak perişan halde gizlenen üç kadının görüntüsüyle başlıyor. Yunan rapçi Tus ise asker üniforması ile gelip bu "Türk" kızları binadan kurtarıyor, kaçırıyor ve klibin gerisi de bu şarkı sözleriyle parti görüntülerinden ibaret.

Tus isimli bu rapçi, Parga doğumlu ve 31 yaşında. İlk albümünü 2007 yılında çıkarmıştı. İlk çıktığında pek ses getirmedi. Reklamlarda oynadı, ünlü sanatçılarla düet yaptı ve magazinsel bir kişilik haline geldi. Pek kayda değer bir şarkıcı değil ülkesinde de.

BU ŞARKICININ İLK OLAYI DEĞİL

Daha önce Bulgar, Romanyalı ve Rus kadınlara yönelik iğrenç şarkılar da söylemişti.

YUNANİSTANLI FEMİNİST KADINLAR KLİBİ YASAKLATTI AMA...

Yunanistan'ın feminist grupları başta olmak üzere pek çok topluluk klibin ve şarkının yasaklanması için kampanyalar başlattılar. Başarılı da oldular. Klip ve şarkı, televizyon kanallarında yasaklandı. Fakat İnternet çağında, Tus istediği ilgiyi nihayet toplamıştı.

Üzerindeki ilgi azalır gibi olduğunda, Rus kadınlarına karşı da iğrençliklerle dolu bir şarkı yayınladı. Bu sefer oldukça sert tepki gören rapçi, bu şarkıları "insan ticaretine tepki çekmek için yaptım" gibi absürt bir açıklamayla sıyrılmaya çalıştı.

Tus ilgiden memnun! Hatta Instagram hesabına bir Türk bayrağı emojisi ekledi ve tüm gönderilerine #Türkiye etiketini ekliyor. Kaostan beslenen, nefretten başka dünyaya sunabileceği başka şey olmayan biri olarak...

Yunan feminist topluluklar bu sözleri yanına bırakmayacak gibi. Şimdiden hukuki tepkilerini göstermeye başladılar bile. Tıpkı Bulgar, Roman, Rus kadınlar aşağılandığında yaptıkları gibi.