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’da panik! Oyuncak balonu Türk casus balonu sandılar

’da sınırında bulunan köpekbalığı şeklindeki balon, Türkiye’nin casusluk için gönderdiği balon sanılarak güvenlik güçlerine teslim edildi

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Giriş Tarihi: 29.5.2018
Ermenistan’da panik! Oyuncak balonu Türk casus balonu sandılar
Uluslararası casusluk faaliyetlerinde kullanılan drone'lar tüm dünyayı paniğe sevk ediyor. 'ın ile sınır bölgesinde bulunan ve ilk önce "casus balon" olduğu sanılan kameralı balonun aslında bir oyuncak olduğu ortaya çıktı. Türkiye sınırına yakın Nor Amasya köyünde bulunan balon köy halkını korkutmuştu. Köylüler balonu Türkiye'nin göndermiş olabileceğini ve binden az nüfusu olan köyde izleme çalışmaları yapabileceğini öne sürdü. Ancak köyde bulunan balonda yapılan incelemeler sonucu medyayı karıştıran "casus balon"un aslında zararsız bir çocuk oyuncağı olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Balonun uzaktan kumandalı ve kameraları basit bir oyuncak olduğu belirtiliyor. RIA Novosti gazetesine açıklamada bulunulan Ermeni Güvenlik Servisi, "Keşif ulusal güvenlik servisi tarafından gerçekleştirildi. Balonun aslında Erivan dükkânlarında bulunabilen uzaktan kumandalı bir balon olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir tehlike arz ermiyor" dedi. Basında yayımlanan fotoğraflarda nesnenin köpekbalığı şeklinde bir balon olduğu görülüyor.
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Ermenistan’da panik! Oyuncak balonu Türk casus balonu sandılar
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