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Film değil gerçek

’nin Maryland eyaletinde etkili olan fırtına ve aşırı yağışlar, film setlerini aratmayacak görüntüler oluşturdu. Akarsuya dönen caddelerde araçlar oyuncak gibi yüzdü

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018
Film değil gerçek
'nin başkenti Washington'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Maryland eyaletinde etkisini gösteren yoğun yağış, yerleşim bölgelerinin doğa karşısında ne kadar kolay bir biçimde kullanılamaz hale gelebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aniden yüken sel sularının, şehrin tarihi Main Caddesi'ni bir akarsuya çevirdiği anlar haber kanallarının ve sosyal medyanın en çok paylaşılan ve ilgi çeken görüntüleri oldu.

SEL SULARI İKİNCİ KATTA!
Kimi bölgelerde yağmur suyunun apartmanların ikinci katı seviyesine kadar ulaştığı görülürken, sel sularının araçları, çöp konteynırlarını ve direkleri önüne katarak hızla sürüklediği dikkat çekti. Birkaç saat içinde 20 santimetrelik yağış alan bölgede, sel suları kadar vatandaşların sitemleri de basına yansıdı. 2016'da da benzer bir afetle karşı karşıya kalan bölge sakinleri "Bu defaki sel suları geçen seferkinden bile daha yüksek ve şiddetliydi" ifadelerini kullandı. Maryland Valisi Larry Hogan ise "2016'daki gibi bugün de halkın yanındayız. Bize 'Böyle yağış bin yılda bir kez olur' demişlerdi. Fakat iki yılda iki kez başımıza geldi" açıklamasında bulundu.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
Eyaletin Howard County bölgesinde ilan edilirken yetkililer "Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Uzman ekipler görevlerini yapıyor. Size düşen ise onları izlemektense kendinizi tehlikeye atmayacak bir bölgeye kaçmak. Lütfen kurtarılmaya muhtaç bir sonraki kişi olmamak için dikkatli davranın" uyarısında bulundu. Eyalet genelinde yüksek maliyetli bir maddi hasarın meydana geldiğini belirten yetkililer, ölü ya da yaralı olup olmadığına dair ise henüz herhangi bir rapor yayınlamadı.
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