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: "ABD yaptırımlarını tanımıyorum"

'ın en büyük ikinci müşterisi olan , İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına uymayacağını belirtti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 11:21
Hindistan: ABD yaptırımlarını tanımıyorum

'ın en büyük ikinci müşterisi olan , İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına uymayacağını belirtti.

İRAN DİPLOMATİK ÇABALARINI DEVAM ETTİRİYOR

ABD'nin İran'a uygulayacağı ekonomik yaptırımların etkisizi azaltmak için İran'ın diplomatik çabalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, enerji ve bankacılık sektörlerinden üst düzey yetkililerin de hazır bulunduğu bir heyet başkanlığında Hindistan'da temaslarda bulundu.

TEK YANLI YAPTIRIMLAR TANINMIYOR

Zarif, 'de Hindistanlı mevkidaşı Sushma Swaraj ile bir araya geldi. Görüşmede, Swaraj, Hindistan'ın ABD'nin tek yanlı yaptırımlarını tanımadığını ve sadece 'nin kararlarını tanıdığını İran tarafına iletti.
İkili görüşmenin ardından İran medyasına konuşan Zarif, "Hindistan, ABD'nin tek yanlı yaptırımlarını tanımadığın bildirdi. İki ülke tüm alanlardaki ilişkilerini güçlü bir şekilde devam edecek" dedi.
İran'la 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilenABD, İran'a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulayacağını bildirmişti.

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Hindistan: "ABD yaptırımlarını tanımıyorum"
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