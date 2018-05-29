Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İki kavuna 29 bin dolar

İki kavuna 29 bin dolar

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018
İki kavuna 29 bin dolar
'nın başkenti Tokyo'da haftasonunda iki kavun 29 bin 300 dolara satıldı. Sapporo Toptan Pazar Yeri'nde yapılan satışta Yubari cinsi kavunlar, yapılan açık artırmayla bir otomobil fiyatına satıldı. Bunun bir rekor olduğunu belirten açık atırma yetkilileri, iki yıl önce de iki kavunun 27 bin 409 dolara satıldığını bildirdi. Ülkede Yubari kavununun bir statü göstergesi olarak kabul edilirken, kavunların hediye olarak evlere götürüldüğü belirtiliyor. Japonya'da sıradan bir meyve bile bazen çok yüksek fiyatlara satılabiliyor. Bir elmanın fiyatı 3 dolara kadar çıkabiliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki kavuna 29 bin dolar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN