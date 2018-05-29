BİZE ULAŞIN
İki kavuna 29 bin dolar
Japonya
'nın başkenti Tokyo'da
haftasonunda iki
kavun 29 bin 300
dolara satıldı.
Sapporo Toptan
Pazar Yeri'nde
yapılan satışta
Yubari cinsi
kavunlar, yapılan
açık artırmayla bir
otomobil fiyatına
satıldı. Bunun bir
rekor olduğunu
belirten açık
atırma yetkilileri,
iki yıl önce de
iki kavunun 27
bin 409 dolara
satıldığını bildirdi.
Ülkede Yubari
kavununun bir
statü göstergesi
olarak kabul
edilirken,
kavunların hediye
olarak evlere
götürüldüğü
belirtiliyor.
Japonya'da
sıradan bir meyve
bile bazen çok
yüksek fiyatlara
satılabiliyor. Bir
elmanın fiyatı
3 dolara kadar
çıkabiliyor.