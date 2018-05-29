İsrail denize bile duvar örüyor

Uluslararası camianın çağrılarına ve tepkisine rağmen Filistin
topraklarını işgal etmeyi sürdüren, Gazze
'yi abluka altına alıp içerideki yaklaşık 1.8 milyon kişiye adeta bir açık hava hapishanesi rejimi yaşatan İsrail
, bölgedeki baskısını ve zulmünü artırmak için yeni bir yöntemi daha devreye soktu. İsrail, karadan kuşatma altına aldığı Gazze'ye denizden yapılabilecek olası giriş-çıkışlara engel olmak için denize de duvar örmeye başladı.
DİKENLİ TELLER OLACAK
İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'nin hemen kuzeyindeki Zikim bölgesinden başlayan duvarın üç katmandan oluşacağını açıkladı. İlk katmanın denizin altında bulunacağı, ikinci katmanın deniz seviyesinde ve taşlardan oluşacağı öğrenildi. Üçüncü katman olarak anılan bariyerin ise bu taşların üzerine çekilecek dikenli telleri kapsayacağı kaydedildi. İsrailli yetkililer, denize örülecek duvarın uzunluğunu veya ne kadar bir derinliğe ulaşacağını açıklamadı. Pazar günü başlayan inşaatın bu sene içinde sonlandırılacağı duyuruldu. İsrail'de hükümet yanlısı gazetelerin "İsrail, dünyanın ilk deniz duvarını inşa ediyor" başlığıyla verdiği insanlık ayıbını daha önce yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı açıklamalarıyla hatırlanan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman "Bu bariyerin dünyada eşi benzeri yok" ifadeleriyle övdü.
DÜNYA KUPASI YASAK
Öte yandan İsrail yönetiminin, Hamas üyesi Filistinli mahkumların gelecek ay Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası maçlarını izlemesini yasakladığı bildirildi. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
TÜRKİYE'DEN 1,2 MİLYON DOLAR
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Birleşmiş Milletler'in Gazze'ye acil tıbbi yardım çağrısına karşılık vererek, Türkiye'de başlatılan kampanya ile toplanan 1,2 milyon dolarlık hibeyi Dünya Sağlık Örgütü'ne teslim etti. Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu "Bu yardımımız kapsamında en az 165 bin Filistinli hasta ve yaralıya ihtiyaç duyulan tedavi sağlanacak. Dolaylı olarak da 350 binden fazla insan bundan faydalanabilecek" dedi.
1 ŞEHİT DAHA
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu. Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü'nden beri devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.