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’den 'ye karşı geri adım

’nin ABD büyükelçiliğinin ’e taşınmasına verdiği ye karşı parlamentosunda sözde Ermeni soykırımını oylayacağını açıklayan İsrail, bu kararından geri adım attı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 19:05 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 01:45
İsrail’den Türkiye'ye karşı geri adım
basını, 'nin sınırında yaşanan katliamlara ve ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini 'e taşımasına verdiği ye karşılık olarak İsrail Parlamentosunun Knesset'te yarın oylanması beklenen sözde Ermeni soykırımı tasarısının geri çekildiğini duyurdu.

Medyaya yansıyan haberlerde, Knesset sözcüsü Yuli Edelstein'in sözde soykırımın kabul edilmesi için hazırlanan tasarının meclis tarafından onaylanacağından emin olmadığı için tasarıyı meclisin gündeminden çıkardığı belirtildi.
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İsrail’den Türkiye'ye karşı geri adım
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