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’da hükümet krizi

’da 4 Mart’ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın tek başına hükümet kurmaya yetecek oyu alamadığı in ardından 86 gün geçmesine rağmen, ülkede hükümet kurma sorunu devam ediyor. Mattarella’nın teknik hükümeti kurmakla görevlendirdiği Cottarelli’nin parlamentodan güvenoyu almasına zor gözüyle bakılırken ağustosta erken seçim olasılığı ağır basmaya başladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 19:32 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 19:37
İtalya’da hükümet krizi

'da 4 Mart'ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın tek başına hükümet kurmaya yetecek oyu alamadığı in ardından 86 gün geçmesine rağmen, ülkede hükümet kurma sorunu devam ediyor.

"COTTARELLİ&NBSP;GÜVENOYU ALAMAZ"

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masasının eski şefi ve ekonomist Cottarelli'nin kurması muhtemel hükümetin, parlamentoda güvenoyu alamayacağı öngörülüyor.

Şu ana kadar Cottarelli hükümetini destekleyeceğini açıklayan tek parti, mevcut hükümetin büyük ortağı sol görüşlü Demokrat Parti (PD) oldu. PD haricindeki büyük siyasi partilerin hepsi, teknik hükümete güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

MATTARELLA'YA TEPKİ...

Cottarelli'den önce hükümeti kurma müzakerelerini sürdüren Lig partisi ve sistem karşıtı M5S ise Mattarella'ya sert tepki gösteriyor.

Mattarella'nın ekonomi bakanlığı için düşünülen ekonomist 'yı veto etmesiyle hükümet kurma girişimleri çöken M5S, Mattarella'nın sürece "kesin müdahalesi" nedeniyle "Anayasanın 90. maddesi çerçevesinde suçlanması ve azledilmesi gerektiğini" dile getirdi.

Anayasanın 90. maddesi, "cumhurbaşkanının, vatana ihanet ve anayasayı ihlal durumları dışında, görevini yürüttüğü sırada yaptığı işlemlerden sorumlu tutulamayacağını, bu hallerde de parlamento tarafından müşterek oturumda üyelerin mutlak çoğunluğuyla suçla itham edilebileceğini" içeriyor.

"DERHAL SEÇİM İSTİYORUZ"

Mattarella'nın vetosu nedeniyle başarısız sonuçlanan hükümet kurma girişiminin tarafları Lig ve M5S, teknik hükümeti kesinlikle desteklemeyeceklerini ve derhal erken seçime gidilmesi gerektiğini savunuyor.

İki parti ve bakanlığı veto edilen Savona, İtalya'nın para biriminden çıkması gibi bir niyetleri olmadığını açıkladı.

BERLUSCONİ'YE GÜVENOYU TEHDİDİ

Lig'in lideri , seçime beraber girdiği müttefiki 'nın (Haydi İtalya) lideri ve eski başbakan 'yi de "Berlusconi Cottarelli hükümetini desteklerse müttefiklik biter." sözleriyle uyardı.

Forza Italia, daha sonra yaptığı açıklamada " ittifakının bütün olarak" Cottarelli'nin teknik hükümetini desteklemeyeceğini duyurdu.

İTALYA’DA TANIDIK BİRİ BAŞBAKAN OLUYOR

Merkez sağ ittifakında yer alan bir diğer aşırı sağcı parti İtalya'nın Kardeşleri de M5S'nin "cumhurbaşkanının suçlanması ve azledilmesi" önerisini destekleyerek teknik hükümete güvenoyu vermeyeceğini ilan etmiş oldu.

Bu durumda Cottarelli'nin teknik hükümetinin daha kurulmadan parlamentoda güvenoyu alamayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Hükümetin güvenoyunu alamaması halinde Cottarelli'nin de dile getirdiği "ağustos sonra erken seçim" önerisi öne çıkıyor.

Aslında teknik hükümetin amacı hem gelecek senenin bütçe kanununu onaylamak hem de ülkeyi 2019'da erken seçime götürmek olmasına rağmen, siyasi partilerin tercihinin en kısa zamanda erken seçim olduğu görülüyor.

İTALYA'DA HÜKÜMET PROGRAMI CUMHURBAŞKANI'NA SUNULDU

İTALYA'DA HÜKÜMET ÇIKMAZI

4 Mart'ta yapılan seçimlerden sonraki 67 günlük belirsizliğin ardından merkez sağ ittifakı içinde yer alan Forza Italia partisinin lideri Berlusconi, seçime beraber girdiği müttefiki Lig'e sistem karşıtı M5S ile hükümet görüşmelerine başlaması konusunda açık kapı bırakmıştı.

Bunun üzerine müzakerelere başlayan Lig ve M5S, İtalya'nın yüksek kamu borcu nedeniyle çok eleştirilen vergi oranının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve AB bütçesinde esneklik ile "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, kumar ve vergi kaçakçılığıyla mücadele, göç ve Müslümanlara yönelik sert politikaların yer aldığı bir hükümet programında anlaşmıştı.

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Mattarella, geçen hafta tarafların ortak başbakan adayı olarak belirlediği hukuk profesörü Giuseppe Conte'ye hükümeti kurma görevini vermişti. Conte, Mattarella'nın kabinede ekonomi bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona'yı avro ile ilgili eleştirel tutumu nedeniyle veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevini iade etmişti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, daha sonra da son umut olarak teknik hükümeti kurması için Cottarelli'yi görevlendirdi.

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İtalya’da hükümet krizi
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