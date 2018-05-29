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Korkutan ler

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Giriş Tarihi: 29.5.2018
'in kuzeydoğusunda önceki gece meydana gelen büyük bir korku yarattı. Şinhua ajansının haberine göre, Songyuan kenti yakınında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi. 02.00'de yaşanan depremin ardından büyük korku yaşayan halk, sokağa çıktı. Bin 500'den fazla evin hasar gördüğü depremde can kaybının yaşanmadığı açıklandı. Çin basınına konuşan bölge sakinlerinden Wang Xiancheng, "Büyük korku yaşadık. Uzun süre eve geri dönebileceğimizi sanmıyorum" dedi. Öte yandan Pasifik ülkesi Fiji'de de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fiji Adaları'nın kuzeybatısındaki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
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Korkutan depremler
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