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'den 'ye üst düzey ziyaret

li üst düzey bir yetkilinin, Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak üzere 'yi ziyaret edeceği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 11:08
Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyaret

haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, 'ye hareket etmeden önce Pekin Havaalanı'nda Çinli yetkililerle görüşecek.

Adının açıklanmasını istemeyen Çinli yetkili, ziyarete ilişkin "Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, Pekin'e ulaşmıştır. Burada havaalanında Çinli yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından yarın ABD'ye hareket edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kim'in ziyaretinin iki ülke heyetlerinin Singapur zirvesi için Seul'de yaptığı hazırlık görüşmelerinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kim'in ABD'de de Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin eski askeri istihbarat şefi olan Kim, nükleer silahsızlanma ve güvenlik meselelerine hakim bir isim olarak tanınıyor. Kim, geçmişte Güney Kore yönetimi tarafından Kuzey Kore ordusunun giriştiği bazı provokatif eylemlerden sorumlu tutulmuştu. Güney Koreli 46 denizcinin 2010'da ölümüne yol açan torpido saldırısını Kim'in planladığı ileri sürülmüştü.

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Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyaret
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