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Polonya'dan üs kurması için 'ye 2 milyar dolar teklif!

Polonya'nın, ülkede kalıcı askeri üs kurması için 'ye 2 milyar dolar teklif sunduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 11:03
Polonya'dan üs kurması için ABD'ye 2 milyar dolar teklif!

Polonya haber sitesi Onet'in haberine göre, gelecek ay 'de düzenlenecek olan zirvesi öncesi Polonya , Washington'a Polonya'da kalıcı askeri üs kurması için 1,5-2 milyar dolarlık teklif etti.

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından 2018 yılında, "Polonya'da kalıcı askeri üssü için teklif" ismiyle hazırlandığı ileri sürülen teklife göre, ABD'nin Polonya topraklarında zırhlı tümen bulundurmasının "ihtiyaç" olduğu belirtildi.

Haberde Polonya'nın, ile arasındaki kriz nedeniyle "güvenlik endişesi" yaşadığı ifade edildi.

Polonya, mart ayında patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

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Polonya'dan üs kurması için ABD'ye 2 milyar dolar teklif!
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