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'dan ABD'ye sert gözdağı

nın, 'nın hava savunma sistemini test ettiğini belirlediği ileri sürüldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 21:41
Rusya'dan ABD'ye sert gözdağı

, 'nın, Almaz Antey tipi gelecek nesil hava savunma sistemini denediğinin tespit edildiği iddiasında bulundu.

Amerikan medyasına konuşan bir ABD istihbarat yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı 'in, yakın zamanda seri üretime geçeceğini duyurmasından kısa bir süre sonra istihbarat raporlarında, Rusya'nın söz konusu silahın test atışlarını gerçekleştirdiğinin yer aldığını öne sürdü.

İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı istihbarat yetkilisi, 600 kilometre menzile sahip 481 kilometre mesafede bir hava unsurunu başarıyla vurduğunu ifade ederek, bunu "dünyanın yeni rekoru" olarak nitelendirdi.

Rus ve Sovyet silah sistemlerinin son teknoloji ürünü S-500 füze sisteminin 600 kilometre menzili bulunurken, mevcut Rus S-400 sistemleri 400 kilometre ve muadili Amerikan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Füze Sistemi (THAAD) ise 200 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Test edilen versiyonunda, düşük ve hipersonik hıza sahip balistik füze, Erken Uyarı Kontrol Sistemine (AWACS) sahip uçaklar gibi hedeflere angaje olma kapasitesine sahip olduğu ifade edilen S-500lerin, ayrıca jet uçaklarına yönelik önleme faaliyetlerinde kullanılabilecek versiyonunun üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor.

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Rusya'dan ABD'ye sert gözdağı
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