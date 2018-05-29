Solingen katliamı 25. yılında unutulmadı

Almanya
Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, 25 yıl önce Solingen
kentinde Neonazilerin evlerini kundaklaması sonucu 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'i kabul etti. 25. yıl önceki olayda yaşamını yitirenleri andığını ve onların yakınlarının yanında durduğunu ifade eden Steinmeier, "Bu korkunç olayın hafızalardan kaybolmaması gerekiyor" ifadesini kullandı. Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk ölmüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Solingen'de ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu yaşamını yitiren beş vatandaşımızı, saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi. Bugün Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da katılacağı bir tören yapılacak. Solingen kentinde de anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.