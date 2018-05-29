Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Solingen katliamı 25. yılında unutulmadı

katliamı 25. yılında unutulmadı

Giriş Tarihi: 29.5.2018
Solingen katliamı 25. yılında unutulmadı
Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, 25 yıl önce kentinde Neonazilerin evlerini kundaklaması sonucu 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'i kabul etti. 25. yıl önceki olayda yaşamını yitirenleri andığını ve onların yakınlarının yanında durduğunu ifade eden Steinmeier, "Bu korkunç olayın hafızalardan kaybolmaması gerekiyor" ifadesini kullandı. Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk ölmüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Solingen'de ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu yaşamını yitiren beş vatandaşımızı, saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi. Bugün Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da katılacağı bir tören yapılacak. Solingen kentinde de anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Solingen katliamı 25. yılında unutulmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN