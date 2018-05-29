Suudi Arabistan Yemenlilere 'Umre kapısını' açtı

men Vakıflar ve İrşad Bakanı Ahmed Atıyye, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu yıldan itibaren Yemenliler için umre yolunun açılmasını onaylayan bir kraliyet kararnamesi yayımlandığını duyurdu.

Umre için Suudi Arabistan'a girişlerin, Husi militanların Yemenliler aleyhinde ülkede başlattığı çatışmalar nedeniyle 3 yıl önce durdurulduğunu hatırlatan Atıyye, söz konusu onayın bakanlığının uzun süren çabalarının ardından verildiğini vurguladı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündendeki koalisyon güçleri, Mart 2015'te başlatılan "Kararlılık Fırtınası Operasyonu" kapsamında meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.