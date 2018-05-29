Suudi Arabistan’dan YPG’ye destek

Suudi Arabistan
, Suriye'nin kuzeyinde SDG ismini kullanan terör örgütü YPG
/PKK ile çalışan Arap güçlerden birlik kurulması için destek sağlıyor. Anadolu Ajansı, geçen cuma günü 3 Suudi askeri danışmanın Ayn el Arab (Kobani) ilçesine giderek, Harap Işk'taki ABD üssünde terör örgütü YPG/PKK ile görüştüğünü bildirdi. Suudi yetkililerin, SDG adı altında YPG/ PKK'nın emrinde savaşan Sanadid Ordusu'yla işbirliği içinde bir Arap birlik oluşumuna destek için bölgede olduğu öğrenildi. Birliğe katılacaklara 200 dolar maaş vaad eden Suudiler, gönüllü toplamak için Haseke ve Kamışlı'da irtibat noktaları kurdu. Suudi Arabistan destekli yeni Arap oluşumunun YPG/PKK'nın ilan ettiği sözde Kuzey Suriye federasyonunun bileşeni olacağı ifade ediliyor. Terör örgütü YPG, 17 Mart 2016'da işgal ettiği alanlarda federasyon ilan ettiğini duyurmuştu.
Terör örgütü YPG, 2016 yazında sosyal medya hesaplarından Suudi Arabistan ile "iyi ilişkiler" kurmak istediği yönünde mesajlar göndermişti.
'ESAD KİMYASALLARINI BEYAN ETMEMİŞ OLABİLİR'
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, uzmanların kimyasal silah saldırısı yapılan alanlardan topladığı örneklerin Esad rejiminin daha önce hiç beyan etmediği kimyasalların varlığını kanıtladığını, Şam'dan bir açıklama beklediklerini bildirdi.