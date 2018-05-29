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’da fil saldırısı can aldı

Giriş Tarihi: 29.5.2018
Tayland’da fil saldırısı can aldı
'da vahşi fillerin saldırısına uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi. Bangkok Post'un haberine göre, Thong Pha Phum bölgesinde, ekinlerini hayvanlardan korumaya çalışan köylülerden 54 yaşındaki Thamsin Ratananupappot, vahşi fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, tarlalarına girmeye çalışan yaklaşık 30 filden oluşan sürüyü ekinlerden uzak tutmaya çalışan gruptan Thamsin'in, hızlı koşamayarak fillere yakalandığını belirtti. Göğsünden aldığı darbeyle ağır yaralanan Thamsin'in, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Thamsin'in eşi Chayanant Ratananupappot, eşinin ve diğer köylülerin geçen ay boyunca neredeyse her gece fil sürülerini köylerinden uzak tutmak için sapan kullandığını, yöre sakinlerinin çiftliklerinden çıkmaya korktuğunu söyledi. AA
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Tayland’da fil saldırısı can aldı
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