4 bin 500 Filistinli için Belçika’da eylem

İsraıl'ın Filistin halkına uyguladığı zulümleri, katliamları ve insan hakları ihlallerini protesto eden Avaaz isimli bir aktivist grubu, İsrail 'in son on yılda katlettiği 4 bin 500 Filistinli yi anmak için Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi binasının karşısına 4 bin 500 adet giyilmiş ayakkabı dizdi. "Bu eylemimiz, AB hükümetlerine yönelik her geçen gün artan çağrıyı göstermeyi amaçlıyor" diyen sivil toplum kuruluşunun üyeleri "Ayakkabılar, bir hafta içinde AB üyesi ülkelerin vatandaşlarından bağış yoluyla toplandı. Avrupalıların, hükümetlerine mesajı açık: Filistinlileri önemsiyoruz, siz de önemsemelisiniz" dedi. Avaaz grubu, "İsrail'in en büyük ticari ortağı ve siyasi müttefiği olarak Netanyahu hükümetine, şiddeti durdurma konusunda net bir mesaj gönderilmeli" çağrısında bulundu.