Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreterinden S-400 açıklaması

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreterinden S-400 açıklaması

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin S-400 füzesi almasının ittifakı açısından bir sorun teşkil etmediğini ve ülkesinin de Ankara'nın Rus S-400 sistemi almasına ilişkin sorunun bir parçası olduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 00:25 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 01:46
ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreterinden S-400 açıklaması

Wilson, Washington merkezli Atlantik Konseyi'nin düzenlediği "ABD İttifaklarını Güçlendirme" başlıklı panelde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin bir soruya yanıt veren Wilson, konuyla ilgili operasyonel kaygılarının olduğunu ve bunun Dışişleri ile Savunma bakanlıkları nezdinde Türkiye ile görüşüldüğünü ifade etti.

Wilson, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle de gelişmiş savaş uçaklarının Türkiye'de konuşlu olduğu yer bakımından operasyonel sorunlar var. Onlar ittifakı içinde ve aynı zamanda ABD uçakları var, F-35'ler gibi. Türkiye F-35 ortağı ancak onların bu uçakları S-400'lere yakın bir yerde tutmasını istemeyiz. Türkiye ile görüşmeler devam ediyor ve Türkiye bu uçakları teslim almadan bu sorunun çözüleceği konusunda umutluyum."

- "ABD DE BURADA SORUNUN PARÇASI"

"Türkiye'nin S-400 alması NATO ittifakı içerisinde bir sorun teşkil eder mi" sorusuna Wilson, şu yanıtı verdi:

"Hayır, öyle düşünmüyorum. Bu sorunları doğrudan NATO ittifakına bağlamıyorum. Her zaman müttefiklerimizin NATO ile ortak çalışacak ve tehdit teşkil etmeyecek ekipman almasını istiyoruz. Bu durum başka yerlerde de var. Bazen ABD de sorunun bir parçası. Örneğin, insansız, uzaktan kumandalı hava araçları almak isteyen bazı müttefiklerimiz var. İhracat sınırlamalarından dolayı biz onlara satamıyoruz. Dolayısıyla onları Çin yapımı insansız hava araçları ve istihbarat, gözlem ve keşif araçlarını almaya zorlayan bir duruma sokuyoruz. Bu sorunlara neden oluyor."

Heather Wilson, ABD'nin bu konuda müttefiklerine yardımcı olacak bir ortak olması ve onları ekipman taleplerini karşılayacak şekilde ihracat sınırlamalarını ayarlaması gerektiğini kaydetti.

ABD'de İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğüne zarar verecek bir silah satışı konusunda sınırlama bulunduğundan dolayı bir çok Arap ülkesi insansız hava araçlarını Çin'den alıyor.

Türkiye de alımına, ABD'nin Patriot füzelerini vermemesini gerekçe gösteriyor.

ABD'den S-500 iddiası
Türkiye'den son dakika F-35 açıklaması!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreterinden S-400 açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN