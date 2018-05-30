Belçika’da 2’si polis 3 kişi öldürüldü

Belçıka'nın Almanya
sınırına yakın Liege kentinde sabah yerel saatle 10.30'da düzenlenen saldırıda iki polis memuru ve yoldan geçen bir vatandaş hayatını kaybetti. 1985 doğumlu Benjamin Herman
isimli Belçika
vatandaşı saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Belçikalı savcı Eric Van Der Sypt, olayın terör eylemi olduğunu açıkladı. Belçika medyası, hapishaneden çıktıktan bir gün sonra saldırıyı yapan Herman'ın kent merkezindeki bir kafenin yanında elindeki bıçakla polise saldırdığını ve polis memurlarından birinin silahını almayı başararak ateş açtığını duyurdu. Olay yerinde iki polis memuru öldü, ikisi de yaralandı. Polisten kaçan saldırgan, park halindeki bir arabanın içindeki 22 yaşındaki adamı da vurarak öldürdükten sonra, bu kez Leonie de Waha isimli okula girerek kadın temizlik görevlisini rehin aldı. Okula gelen polis ekipleriyle çatışmaya giren saldırgan öldürüldü.